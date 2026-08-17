Motorista perde controle de Creta e colide contra parede de residência em Alegrete

Conforme informações preliminares, o condutor de um Hyundai Creta trafegava pela rua Venâncio Aires, que é a via preferencial, e, ao realizar uma conversão à direita para ingressar na Visconde de Tamandaré, acabou colidindo contra a parede de uma residência.

Após a colisão, o motorista teria deixado o local. O veículo, porém, conseguiu percorrer apenas alguns metros e apresentou problemas que impediram que continuasse rodando. Posteriormente, o Creta foi removido por um serviço de guincho.

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Segundo as informações disponíveis, o condutor teria sido auxiliado por ocupantes de outro veículo que passava pelo local.

Não houve atendimento da Guarda Municipal ou da Brigada Militar no local do acidente. As circunstâncias da colisão e a eventual extensão dos danos à residência e ao veículo não foram oficialmente detalhadas até o momento.