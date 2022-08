Movimento no Dia D foi grande, mas meta da cobertura vacinal segue distante

Como explicado em reportagens anteriores, a cobertura vacinal de doenças, tal qual a poliomielite, caiu durante a pandemia da Covid-19. No Município de Alegrete, o reflexo da pandemia também contribuiu para a baixa procura por vacinas. Um dado que evidencia essa constatação é no que se refere à cobertura vacinal em crianças menores de um ano.

Há poucos dias, a reportagem do PAT conversou com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael, em que foi apresentado um dado preocupante em relação à cobertura vacinal de crianças menores de um ano. Juliana explicou que a meta estipulada é de 95%, mas que, até aquele momento, o índice de vacinados para o grupo alvo até o primeiro ano de vida era de 70%.

Como forma de reativar a procura por vacinas no Município, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), desde o dia 20 de agosto até o dia 9 de setembro, está disponibilizando em todas as UBSs, com salas de vacinação, imunizações . A campanha de Multivacinação, como está sendo chamada, está oportunizando que crianças e adolescentes atualizem os seus calendários vacinais. Entre as imunizações a serem disponibilizadas, está a vacina para a poliomielite.

Para saber o resultado do Dia D – iniciativa da Campanha Nacional de Vacinação – que ocorreu no último sábado (20), a reportagem do PAT voltou a contatar Juliana Michael nesta segunda-feira (22). A coordenadora da Vigilância Epidemiológica comentou que foram vacinados 366 crianças entre 1 e 4 anos contra a poliomielite. Além disso, foram oferecidas todas as vacinas do calendário de vacinação, inclusive, da influenza, da gripe e da Covid-19.

Juliana salientou que, até o momento, foram vacinadas 954 crianças na faixa etária entre 1 e 4 anos durante a campanha. No entanto, a meta continua longe de ser alcançada. A cobertura vacinal está em 28,38%, mas o objetivo é 95%. A campanha segue até o dia 09 de setembro. Nesta semana inicia a vacinação contra a poliomielite nas escolas, mediante a presença dos pais.