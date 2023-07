Militar alegretense fará parte da Comissão de Desportes do Exército

O alegretense Alex Rios 3ºSGT da 2ª Cia Mec foi convocado pela Comissão de Desportes do Exército para a disputa do Campeonato Carioca B1.

O militar no ano de 2022 disputou as Olimpíadas do Exército na cidade de Campinas-SP, onde foi monitorado pela comissão avaliadora da Seleção de Futebol do Exército. Alex recebeu a convite para fazer parte da equipe no ano passado, porém, optou por não ir em virtude no nascimento da sua filha.

O militar fará parte da equipe do Padoano-RJ, que tem parceria com a seleção do Exército. O clube carioca, vai disputar a segunda divisão do campeonato estadual da Região Sudeste.

Alex Rios viaja nesse sábado(15), e ficará em período de treinamento no Centro de Capacitação Física do Exercito(CCFEX). O atleta vai acompanhado de um militar do 29º BIB que juntos farão parte da Seleção do EB.