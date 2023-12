MP de Alegrete abre vaga para estágio

A Promotora de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, no uso de suas atribuições conferidas pelo Provimento no 66/2011-PGJ-RS e alterações, e com base no Regulamento do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, torna público o processo seletivo para estagiários de pós-graduação em Direito, destinado à atuação na 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete.

Cronograma de Atividades:

Período de inscrições: De 20/11/2023 a 19/01/2024

Publicação da homologação das inscrições: 22/01/2024

Aplicação da Prova Escrita: A definir

Entrevistas: A definir

Resultado Final: A definir

Instruções e Comunicados:

Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas por meio de edital afixado na entrada do prédio sede da Promotoria de Justiça, localizada na av. Tiarajú no 944, bairro Ibirapuitã, e no site do MP/RS na internet (www.mp.rs.gov.br). Alterações nas datas previstas serão comunicadas por edital.

Requisitos para Inscrição:

Podem participar do processo seletivo apenas alunos devidamente matriculados em cursos de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado) relacionados às funções institucionais do Ministério Público. Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos de idade.

Vagas e Benefícios:

O processo seletivo busca preencher 1 vaga na 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, com carga horária de 30 horas semanais no turno diurno. A bolsa-auxílio é de R$ 9,62 por hora, acrescida de auxílio-alimentação (R$ 11 por dia) e auxílio-transporte (R$ 9,60 por dia).

Inscrições:

As inscrições podem ser feitas de duas formas:

Presencial: Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, Av. Tiarajú no 944, Bairro Ibirapuitã, de segunda a sexta, das 09h às 18h, até 19/01/2024.

Eletrônica: Envio do formulário de inscrição e RG digitalizados (PDF) para [email protected] até 19/01/2024.

Processo Seletivo:

O processo seletivo é composto por Prova Escrita (60 pontos) e Entrevista Pessoal/Análise de Currículo (40 pontos). A prova escrita abrangerá temas relacionados ao rol de atribuições da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete e conhecimentos gerais jurídico-sociais.

Validade do Processo Seletivo:

O processo seletivo terá validade de 6 meses, a contar da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Disposições Finais:

É responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções e convocações relacionadas ao processo seletivo. A aprovação não garante a contratação, que será realizada conforme a necessidade e disponibilidade de vaga.

Para mais informações, acesse o site www.mp.rs.gov.br/concursos ou dirija-se à Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete.