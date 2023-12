IFFar e 10° BLog podem formalizar cooperação entre as instituições

Na última semana, dia 29, o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete teve a honra de receber a visita do Tenente-Coronel Anderson Carvalho, Comandante do 10º Batalhão Logístico de Alegrete. A comitiva militar, composta também pelo Tenente Marcos Corrêa e pelo Sargento Lourivaldo, foi calorosamente recepcionada pela Diretora Geral, Ana Rita Parizi, pelo Diretor de Administração, Luciano Castro, e pelo Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marcelo Roza.

O propósito da visita dos militares foi discutir as demandas específicas do Exército relacionadas aos cursos oferecidos pelo campus. Além disso, aproveitando a oportunidade, a comitiva foi gentilmente convidada a participar de uma visita guiada para explorar as instalações do campus.

O encontro revelou-se altamente produtivo, com ambas as partes discutindo de maneira construtiva as necessidades e expectativas mútuas. A interação entre o 10º Batalhão Logístico e o IFFar – Campus Alegrete estabeleceu bases sólidas para uma colaboração contínua e fortaleceu os laços entre as instituições.

A parceria firmada durante a visita promete benefícios mútuos, com potencial para melhorar as oportunidades de formação oferecidas pelo campus, alinhando-as ainda mais às demandas do Exército. Esse tipo de diálogo e cooperação entre instituições é essencial para o desenvolvimento conjunto e o atendimento eficiente às necessidades da comunidade e das forças armadas locais.

O IFFar – Campus Alegrete expressa sua gratidão pela visita e espera que essa colaboração prospere, contribuindo para o enriquecimento das experiências acadêmicas e profissionais dos estudantes e para o fortalecimento dos laços entre o meio acadêmico e as instituições que desempenham um papel crucial na defesa e segurança da região.