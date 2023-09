Redomão: sua melhor opção quando o assunto é bombacha de qualidade

Share on Email

A Redomão Moda Equestre é uma empresa 100% alegretense que tem no seu DNA o foco na vestimenta de peões e prendas. Izadora Almeida e Ícaro Ferreira da Costa são os idealizadores dessa marca, que nasceu de um casal apaixonado pela vida campeira pelos bons costumes gaúchos.

Vivendo diariamente no ambiente rural, nós entendemos a importância de vestimentas que combinem elegância, tradição, conforto e qualidade para qualquer momento, abraçando homens e mulheres que trabalham na lida no campo.

Assim, A Redomão se tornou mais do que uma marca, tornou-se um reflexo da dedicação e amor à vivencia na vida no campo e ao amor pelos cavalos. Cada peça da Redomão é cuidadosamente projetada para honrar essa tradição, oferecendo moda equestre autêntica para todos os que compartilham essa paixão.

Venha conosco, venha conhecer a melhor variedade em bombachas do mercado. Siga nosso perfil no instagram@redomãomodaequestre e fique por dentro dos diversos modelos que a Redomão oferece. Entre em contato pelo (99995 0250) e fale com a Izadora e escolhe uma bombacha de fundamento, já que a Semana Farroupilha ta chegando e tu não quer ir mal vestido né?.

Fotos: Fernanda Duarte