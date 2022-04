Muito mais que uma oficina de chocolate, foi um exercício de doação e afeto

Há anos ela realiza ações em prol do seu semelhante. Com o esposo Iauri Dias, já foi responsável por inúmeras campanhas ao Residencial Geriátrico Viver.

E, chegando a Páscoa, mais uma vez a professora e confeiteira Ana Lúcia Fernandes Severo, demonstrou a sua grandiosidade.

Durante uma caminhada no Parque Rui Ramos, ela resolveu conversar com a direção da APAE e propôs uma Oficina de Chocolate. A única informação que ela precisava era o dia e horário.

Com tudo certo, Ana foi além e, como sempre, contou com a solidariedade de amigos para que todos os alunos pudessem participar e fossem contemplados com um coelho de chocolate, no total, 160 unidades.

Ana ressaltou que quando nos doamos sem limitações e no amor recíproco, tudo se torna fácil.

Para alguns, pode ter sido apenas uma oficina de chocolate, porém, para a professora e para os alunos foi além disso, foi uma troca de conhecimento de ambos os lados.



“Tenho 17 anos de experiência no mundo da confeitaria, mas confesso que essa mexeu com toda minha estrutura. Quando conseguimos sair da zona de conforto e dividir nossos conhecimentos, entendemos que tudo vale a pena” – falou.



Foram três dias de oficina do chocolate na APAE de Alegrete, e a professora resume, também, no agradecimento ao Instituto Mix Alegrete e aos amigos que se uniram a causa doando valores, chocolates e se doando, totalizando 160 coelhos de chocolate.



“O sorriso de cada um, a satisfação de ver que eles são capazes de produzir é algo impagável. Faria tudo novamente para vê-los felizes” concluiu Ana.