Mulher é agredida e asfixiada pelo companheiro

A vítima procurou a Delegacia de Polícia depois de ficar com ferimentos num braço e dores na cabeça ao ser empurrada contra uma parede.

Ela também foi asfixiada pelo companheiro, enquanto estava deitada na cama.

A mulher disse aos policiais que tinha um relacionamento de mais de cinco anos e, esta não teria sido a primeira vez que tinha sido agredida. A vítima falou que, por motivo fútil, o homem passou a xingá-la e agredí-la.

Ele só parou depois que um famíliar chegou na casa. Com lesões, a vítima acrescentou que desejava sair da casa, pois estava com receio de outras atitudes violentas do acusado. O fato foi na região Sul da cidade, no início da madrugada.