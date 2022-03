Santa Casa busca apoio do Município e Estado para assumir Hemodiálise

O provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, diz que o hospital já pediu habilitação para assumir essa atividade. Ele explicou que para isso estão com pedido de auxílio de recursos da prefeitura, porque o serviço dá prejuízo a empresa privada.

A Clínica de Hemodiálise atende, atualmente, 80 pacientes que precisam do serviço. O custo mensal é de 350 mil por mês, informou Segabinazzi.

Nosso esforço é no sentido de manter o serviço aqui na Santa Casa e para isso estamos buscando apoio do Município e do Estado.

O provedor do Hospital disse, ainda, que será montado um novo local para a Hemodiálise com melhor estrutura para atendimento e que, por enquanto, se mantém ativo com os que administram esse serviço de saúde para os que precisam aqui no Município.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, confirmou que chegou o pedido em regime de urgência para repasse de recursos ao serviço de Hemodiálise. Ele não informou o valor