Mulher é agredida enquanto segurava filho no colo

Desta relação, um filho de oito meses. Contudo, a vítima disse que no final de semana estava em casa, no bairro Prado, quando iniciou-se uma discussão com o companheiro.

O motivo seria em razão de que o acusado confessou que estava em uma relação extra- conjugal com uma colega de trabalho. Os ânimos se exaltaram e ocorreram as agressões físicas. A mulher, com a criança no colo, sofreu socos e o companheiro também teria a agredido com uma tampa de panela.

Homem que já havia tentado matar companheira, volta a agredi-la de forma violenta

O filho do casal ficou com arranhões na perna esquerda. A vítima também informou que sofria tortura psicológica do acusado há tempos. Ela solicitou medidas Protetivas e representação criminal.