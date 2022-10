Seleção de atividades para a Semana de Arte e Cultura de Alegrete encerra dia 17

A Pró-reitora de Extensão e Cultura torna públicos os editais para seleção de atividades que irão integrar a programação da Semana de Arte e Cultura de Alegrete, a ser realizada de 12 a 16 de abril de 2023. As seleções serão realizadas por meio de avaliação e premiação das propostas.

O edital para seleção de oficinas e intervenções e apresentações para a semana da Arte e Cultura de Alegrete encerra no próximo dia 17. No total em todos segmentos serão distribuídos 200 mil reais em premiações para os artistas.

O edital do concurso nº 02/2022 selecionará 20 propostas entre oficinas e minicursos, assim distribuídos entre modalidades e premiações:

Dez propostas na modalidade de Curso, com premiação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada selecionado.

Mais 10 propostas na modalidade de Oficina, com premiação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada selecionado. Os detalhes do edital podem ser conferidos em: Edital do concurso nº 02/2022

Já o edital do concurso nº 03/2022 selecionará 45 propostas entre apresentações e intervenções artísticas, assim distribuídos, de acordo com as faixas de valor.

As 20 propostas de Apresentação / Intervenção – Faixa A, com premiação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada selecionado.

Outras 15 propostas de Apresentação / Intervenção – Faixa B, com premiação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada selecionado.

E 10 propostas de Apresentação / Intervenção – Faixa C, com premiação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada selecionado.

As faixas de valor devem ser indicadas pelo proponente no momento da inscrição, levando em consideração fatores como: necessidade de material, quantidade de pessoas envolvidas, duração da ação, entre outros. Os detalhes do edital podem ser conferidos em: Edital do concurso nº 03/2022.

Foto: Paulo Amaral