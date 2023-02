Mulher, foragida da justiça, é presa em via pública

Share on Email

Apenada em regime domiciliar, com mandado de prisão pela Comarca de São Francisco de Assis e descrumprindo ordem judicial por estar em outro Município, foi identificada e presa pela Brigada Militar de Alegrete.

Durante patrulhamento ostensivo, no bairro Maria do Carmo, os policiais suspeitaram e abordaram, em via pública, uma mulher, de 23 anos.

Na identificação, foi observado na consulta ao sistema integrado que a ela deveria estar em prisão domiciliar na cidade de São Francisco de Assis, além disso, também possuía um mandado de prisão expedido pela Comarca daquela cidade pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos a apenada foi encaminhada até a UPA para exames de praxes e após apresentada na Delegacia de Polícia de Alegrete para registro.