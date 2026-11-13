Mulher tenta se desfazer de sacola ao perceber aproximação da Brigada Militar e acaba presa

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (12), durante uma ação de patrulhamento ostensivo da Brigada Militar no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Alegrete.

Conforme as informações, os policiais visualizaram a mulher em uma atitude que despertou a atenção da guarnição. Ao perceber a aproximação da viatura, ela teria tentado se desfazer de uma sacola plástica antes de entrar em uma residência.

Durante a abordagem, os policiais localizaram pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. A mulher assumiu a propriedade dos materiais apreendidos.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a ocorrência foi registrada, como simples, por tráfico de drogas. A mulher foi ouvida e liberada, já o material, apreendido.