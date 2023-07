Caso Priscila Leonardi: amigos do Brasil e exterior querem respostas quanto ao seu desaparecimento

Amigos da enfermeira desaparecida lutam por respostas e mobilizam esforços para encontrar Priscila Leonardi, que está sumida há duas semanas em sua cidade natal, Alegrete.

Há duas semanas, a angústia do desaparecimento de Priscila Leonardi, uma enfermeira de 40 anos consome aqueles que a amam. Priscila foi vista pela última vez saindo do bairro Vila Nova, em um veículo não identificado, com destino à residência de uma familiar na Avenida Eurípedes Brasil Milano. No entanto, ela nunca chegou ao seu destino, e desde então, as especulações e perguntas sobre seu paradeiro não cessaram.

A Polícia Civil, por meio do setor de investigação, tem atuado desde o registro do desaparecimento, mas, de acordo com a Delegada Fernanda Mendonça, titular da 1ª DP, o caso está sob sigilo, e nenhuma informação pode ser divulgada no momento.

Neste período de incertezas, amigos de Priscila, que se tornaram como uma família para ela durante sua estada no exterior, entraram em contato com a reportagem do PAT. Residente na Irlanda, Priscila também tem amigos em Portugal, Amsterdã e várias pessoas que residem em outros estados do Brasil. Juntos, eles estão empenhados em obter notícias e esclarecimentos o mais rápido possível.

Em um texto enviado ao PAT, os amigos descrevem Priscila como uma pessoa batalhadora, generosa e muito querida. Ela nasceu em Alegrete, no dia 6 de setembro de 1982, filha única de Maria Madalena, natural da mesma cidade, que faleceu de câncer no estômago em 2009. Seu pai, Ildo Leonardi, também natural de Alegrete, faleceu em 2020, vítima de câncer no intestino. Priscila não tinha um relacionamento próximo com a família paterna devido à separação de seus pais quando ela ainda era criança.

Formada em enfermagem pela Universidade Franciscana (UFN), Priscila mudou-se para a Irlanda no final de 2019 com o objetivo de aprimorar seu inglês e se especializar na carreira de enfermagem. A alegretense estaria enfrentando uma disputa judicial complicada relacionada à herança deixada por seu pai, que incluía terras e imóveis. Amigos relataram que Priscila compartilhou várias situações e desavenças relacionadas ao caso, destacando seu sentimento de injustiça e perseguição.

Após quase quatro anos sem retornar ao Brasil, Priscila decidiu visitar sua cidade natal para reencontrar amigos e poucos parentes com os quais ainda mantinha contato. Entretanto, no dia 19 de junho de 2023, ela desapareceu sem deixar rastros. Diante do silêncio e do mistério envolvendo seu sumiço, os amigos de Priscila decidiram entrar em contato com diversos meios de comunicação, tanto no Brasil quanto no exterior.

Um grupo de mais de 25 amigos da enfermeira está mobilizado em uma intensa busca por respostas. Eles têm realizado campanhas na universidade, no trabalho e nos grupos em que Priscila participava, levantando hashtags e contatando embaixadas, corregedorias e autoridades nacionais e internacionais para que intervenham no caso. Determinados a não desistir até encontrarem sua querida amiga e descobrirem a verdade por trás desse mistério, os amigos descrevem Priscila como uma mulher corajosa, resiliente e sempre disposta a ajudar os outros, mesmo diante de suas próprias dificuldades.

Enquanto a polícia continua investigando o desaparecimento de Priscila Leonardi, a comunidade local e seus amigos ao redor do mundo permanecem unidos na esperança de encontrá-la em segurança e solucionar esse caso que tem causado grande comoção.