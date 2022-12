Papai Noel dos Ritmistas anima criançada

Share on Email

A tarde com brinquedos, cachorro quente, geladinho e muito refri na quadra da escola. A chegada do Papai Noel foi o ápice para criançada que aguardava na quadra o bom velhinho.

Um festa organizada pela diretoria vermelho e branco foi um sucesso. O cachorro quente foi feito pela Vanda e pela Reny foi aprovado por crianças e adultos que estiveram prestigiando o evento. As musas da escola ajudaram na embalagem dos brinquedos, e na distribuição dos alimentos e bebidas. As doações de brinquedos e alimentação foram feitas pelos componentes da escola e comunidade. No total cerca de 450 brinquedos foram doados.

O Mercadão dos Óculos parceiro do evento esteve presente fazendo teste de acuidade visual em adultos e crianças, que receberam brindes oferecidos pela empresa.

Foram distribuídos 300 brinquedos dentro da sede da escola, que beneficiou crianças dos bairros Vila Nova, Rui Ramos e adjacências. Os brinquedos que sobraram, a diretoria colocou numa camioneta e o papai noel se encarregou de distribuir.

Uma visita no bairro Tancredo Neves e na Vila Nova brindou aquelas crianças que não compareceram na festa.

No final, o presidente Rafael Faraco ao lado da diretoria, agradeceu à todos os colaboradores, ressaltou que a escola de samba tem um papel muito importante no social, e que esse é um dos muitos projetos sociais que serão realizados na quadra.

Fotos: reprodução