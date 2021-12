Música, ballet clássico e danças tradicionais passaram pelo palco do Natal iluminado

Talentos da terra fizeram bonito Largo do Centro Cultural. Com início às 20h, o público que ocupou a calçada do C.C., acompanhou as apresentações do Ballet BDP – Danniele Pinheiro (Espetáculo Ellas), gaiteiro Enzo Verdum dos Santos, Grupo Nativista Ibirapuitã, o violinista Luís Ricardo Morales e o encerramento com o Grupo Somos Um. Os grupos foram muito aplaudidos e, em vários momentos os espectadores demonstraram a alegria e o entusiasmo com as apresentações.

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com apoio das demais pastas, está promovendo uma programação diversificada, inserida no Natal Iluminado, intercalando os artistas locais com artistas de expressão regional e até nacional.

Depois da chegada do Papai Noel no dia 12, a Cantata de Natal dia 14 e a apresentação dos artistas da Terra neste dia 15, o evento segue nesta quinta-feira(16), com a Cidade Leitora, berço de escritores.

Um riquíssimo encontro entre escritores alegretenses, com lançamento de livros a partir das 19h.Também acontecerá e entrega do Concurso de Poesias “Alegrete, Terra de Poetas”, com apresentação dos vencedores na categoria Oralidade.