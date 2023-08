Mateada dos Festejos Farroupilhas reúne a comunidade em um encontro de tradição e cultura gaúcha

Share on Email

Neste domingo(20), Alegrete mais uma vez se encheu de tradição, música e cultura para celebrar a segunda edição da Mateada dos Festejos Farroupilhas. Realizada na Praça do Bebedouro, o evento atraiu um grande público entusiasta de todas as idades, que se reuniu para vivenciar a rica herança gaúcha e compartilhar momentos de alegria e confraternização.

Dentre as inúmeras apresentações que abrilhantaram a tarde, um destaque especial foi a performance da bateria da Escola de samba Canudos. A apresentação foi mais do que uma demonstração musical, foi um símbolo da integração de culturas que os Festejos Farroupilhas promovem. Cléo Trindade, coordenador dos Festejos, expressou esse sentimento de união cultural que a bateria representou, assim como Ilva Borba, presidente do MTG.

O evento também contou com uma diversificada participação de danças, músicas e apresentações de gaitas, protagonizadas por artistas e membros de entidades tradicionalistas de Alegrete, incluindo CTGs (Centros de Tradição Gaúcha) e piquetes. A Praça de Alimentação, com suas opções de doces, salgados e a tradicional erva-mate Taura, ofereceu aos participantes a oportunidade de saborear delícias enquanto apreciavam as atrações.

Famílias inteiras prestigiando o evento que é um dos momentos mais aguardado e participativo na comunidade de Alegrete. A mateada não apenas celebrou a cultura gaúcha, mas também serviu como um ponto de encontro para todos, fortalecendo os laços entre as pessoas.

A mateada dos Festejos Farroupilhas está entre a série de eventos que preenchem o calendário das celebrações. No último sábado, em Cristal, a chama crioula foi acesa, marcando oficialmente o início dos Festejos. A próxima mateada está programada para o dia 27/08, na sua terceira edição, que será realizada no Museu do Gaúcho.

Os eventos subsequentes continuarão a proporcionar momentos de alegria, cultura e tradição, incluindo o Canto Farroupilha, o Cantinho Farroupilha no CTG Farroupilha, o Seminário do Fortalecimento da Cultura Gaúcha, a Cavalgada da Casa do Gaúcho e o Concurso dos Peões e Prendas “Mais Bem Pilchados”, entre outros. O calendário diversificado de eventos demonstra a dedicação e paixão da comunidade em preservar e compartilhar suas raízes. A apresentação ficou por conta do radialista Giovane Moraes.