Produtor de Alegrete colhe mais de 4 toneladas de Noz-pecã

A busca por novas atividades na área do agronegócio em Alegrete é uma constante, para implementar outros trabalhos e renda. Um produtor que viu possibilidades em plantar Nogueira foi Henrique Dorneles Fernandes. Lá em 2013 ele inciou o seu pomar, na Fazenda da Cascata no Parové. Inicialmente foram plantadas 550 mudas certificadas e adquiridas na empresa Pecanita de Cachoeira do Sul, em uma área de 5,5ha. Deste total, conforme Dorneles, hoje existem 470 árvores em produção.

Henrique Dorneles Fernandes no pomar de noz em Alegrete

A primeira produção foi após sete anos, porém a mais significativa foi este ano, quando o pomar de Nogueira completou 10 anos de plantio. A produção de noz pecã foi de 4,5 toneladas, o que possibilitou uma colheita mecanizada. Ele explica que nos três primeiros anos as mudas eram irrigadas na primavera e no verão, em um sistema manual com reboque/tanque caso ficasse mais de 15 dias sem chuva. Após o sétimo ano foram feitas anualmente podas de formação e após podas de manutenção. E todos os anos as mudas recebem duas ou três aplicação de ureia e uma de adubo NPK, além de pulverização com zinco nas folhas.

Pomar de noz pecã em Alegrete

-Esperamos que a produção ainda aumente um pouco nos próximos anos, isso porque a Nogueira atinge a maturidade produtiva aproximadamente ao completar 12 anos, considera o produtor Henrique Dorneles.

O pomar fica isolado apenas durante os três meses que antecedem a colheita, que é no Outono. Durante o inverno é plantada pastagem para manejar as ovelhas com cria. E durante o restante do ano, o pomar fica aberto para bovinos e ovinos que aproveitam a sombra das árvores para o bem estar. Todos os manejos citados seguem, sendo feitos todos os anos: poda, adubação, pulverização, a além do controle de formigas e aplicação de herbicidas, antes do período da colheita.

Colheita de noz pecã em Alegrete- RS

O plantio de noz pecãn trata-se de uma cultura que demora dar resultado financeiro, entretanto seu produto é bastante resistente e bem aceito no mercado e trata-se de uma árvore que possui vida útil de mais de cem anos. O consumo da noz ajuda a saúde em geral, inclusive do coração, contra radicais livres, melhora a saúde dos ossos, do cabelo, dentre vários outros benefícios.