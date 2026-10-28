Mutirão Saúde Única busca ampliar ações de castração e cuidado animal nos bairros de Alegrete

A conscientização sobre a importância da castração de cães e gatos é fundamental para promover o bem-estar animal, prevenir doenças e contribuir para o controle populacional de animais. Com esse propósito, a OPAA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, está organizando o Mutirão Saúde Única, iniciativa que busca ampliar o acesso às ações de cuidado e saúde animal nos bairros do município.

Neste momento, a organização está mobilizando os presidentes de bairro interessados em receber o mutirão em suas comunidades. A participação das lideranças comunitárias será essencial para cadastrar os bairros, organizar as atividades e aproximar os serviços da população.

A castração é uma das principais medidas para prevenir ninhadas indesejadas e reduzir o abandono de animais. Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, o procedimento pode trazer benefícios à saúde, como a redução do risco de determinadas doenças reprodutivas. Quando realizado com avaliação e acompanhamento veterinário adequados, também integra uma estratégia responsável de proteção e bem-estar animal.

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Os benefícios vão além dos próprios animais. O controle populacional responsável ajuda a reduzir situações de abandono e a presença de animais em condições de vulnerabilidade nas ruas, contribuindo para a saúde pública e para uma convivência mais segura e equilibrada entre pessoas e animais.

A proposta do Mutirão Saúde Única é justamente fortalecer essa relação entre saúde animal, saúde humana e cuidado com o meio ambiente, incentivando a participação comunitária e ampliando o alcance das ações nos diferentes bairros de Alegrete.

Presidentes de bairro podem participar

Os presidentes de bairro interessados em receber a iniciativa devem entrar em contato com a OPAA pelo WhatsApp (55) 99984-4045. No contato, é necessário identificar-se como presidente de bairro e informar o nome da comunidade que representa.

A partir dessas informações, será possível realizar o cadastro do bairro e organizar a realização do mutirão, conforme o planejamento da iniciativa.

A OPAA reforça o convite às lideranças comunitárias para que participem da mobilização e ajudem a levar as ações de cuidado e saúde animal a um número cada vez maior de moradores.

Cuidar dos animais é também cuidar da comunidade. Com informação, prevenção, castração responsável e participação coletiva, Alegrete pode avançar na construção de uma cidade mais consciente, saudável e comprometida com a proteção animal.