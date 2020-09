Na calçada da Andradas, um desenho que traz boas lembranças

Compartilhe









Um experimento simples: desenhar uma amarelinha na calçada. O que poderia acontecer de tão extraordinário? No mínimo, para muitos, o resgate de uma infância feliz, a oportunidade de uma brincadeira e muita alegria. Existem inúmeras reações no corpo que muitas pessoas nem percebem que acontecem, mas garantem o funcionamento perfeito do organismo e mexem no seu humor, seu bem-estar, sua disposição e até sua felicidade.

São várias as possibilidades de prazer geradas pelos hormônios mais conhecidos como o quarteto da felicidade: endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina.

‘ A intenção é deixar a cidade mais alegre e as crianças mais felizes’ – disse o empresário Juliano Silveira. Ele foi um dos responsáveis pela ideia implementada na primeira quadra da Rua Das Andradas, em frente a sua loja.

O empresário que, desde o início da pandemia está envolvido de forma mais intensa em ações para família carentes, foi o pioneiro a realizar campanha para arrecadar alimentos para cestas básicas, ressalta que percebeu ao longo dos meses que existe muita individualidade e, em conversa com Patrick Camargo, comentou sobre a possibilidade de uma ação além de arrecadar brinquedos para as crianças- surgia, assim, a ideia da amarelinha ou “sapata”.

“Eu sempre viajei muito, foram 17 anos na estrada e passei por vários Municípios e já tinha percebido essa iniciativa. Achei que seria muito interessante trazer essa alegria para crianças e adultos. Pois todos estão liberados a participarem de uma brincadeira saudável que vai proporcionar nada além de alegria. Há três dias está pintada, a única adaptação vai ser a numeração em branco para dar mais destaque, mesmo assim, já visualizamos crianças brincando. Muitas até passam e voltam para “pular na amarelinha”- comentou.

Além da iniciativa lúdica, o empresário também está com uma ação para arrecadar brinquedos para as crianças carentes. Quem quiser contribuir pode entregar direto na loja(Juliano), na Rua Dos Andradas ou no posto Pilecco.

Flaviane Antolini Favero