Um representante alegretense na final do GP Damas da Cancha Reta

Nesta segunda-feira, como é tradição nas provas de turfe, acontece a grande final do V GP Damas da Cancha Reta, às 15h, no Jockey Clube de Alegrete. No domingo (11), foram realizados quatro páreos eliminatórios entre os 11 participantes desta edição.

Neste ano, a alegretense Carla Carlesso de Freitas é a grande homenageada. A escolha se deve a paixão dela pelos cavalos e sua intimidade com o turfe, pois desde criança, já participava ativamente das corridas, torcendo e ajudando o pai, Nilton e o avô, Gentil Carlesso, nos bastidores da cancha reta.

E para coroar o sucesso do evento um cavalo de Alegrete está entre os finalistas. Foi no 4° páreo, em 500 metros, deu Urano Negro, criação do alegretense Homero Tarrago Filho, propriedade de Leandro Pedroso e Thiago Almeida de Alegrete, treinado pelo P. Lopes e pilotado pelo G. Santos, cruzou a linha soberano.

No 1° páreo, o vencedor foi Infinity Heart, criação do Haras JG ,propriedade do Stud Mikael de Bombinhas, treinado pelo M.Oliveira e pilotado pelo T. Gonçalves.

Pelo 2° páreo, Metido a Bacana, criação do Haras Santa Maria de Araras, parceria da propriedade do Stud Vinícius Roehrs de Uruguaiana e São Borja, treinado pelo S. Rui e pilotado pelo A. Pires.

E na 3° eliminatória, deu Eletrizante Dollar, criação do Haras Alves Teixeira , propriedade de Ivan Alberton de Palmeira das Missões, treinado pelo Constantino da Silva Hoffman, e pilotado pelo Ricardo Verli.

De acordo com o montante de apostas realizadas no domingo, Infinity Heart leva certo favoritismo com R$ 145 mil em apostas. Seguido de Metido a Bacana com R$ 141.000, o cavalo alegretense Urano Negro com R$ 106.500 e Eletrizante Dollar recebeu R$ 89.000 em apostas.

A entrada no Jockey é gratuita e pontualmente às 15h, bate o portão na grande disputa da cancha reta em homenagem a alegretense Carla Carlesso. A premiação será realizada tão logo se confirme os exames anti-doping.

Fotos: Osni da Silva e Roque Massariol