Na quadra do Lauro Dorneles, galera deu show no Game of Skate

Um ano e meio depois, retomando os eventos, Alegrete realizou um evento voltado para galera do skate, esporte que teve um Up pós Olimpíadas de Tóquio.

O Game of Skate teve apoio imprescindível da própria rapaziada que curte o esporte de rodinhas. Além de abdicados desportistas como Emanuel e Fábio Di Maria que organizaram o evento.

Aos parceiros que incentivam o skate no município, Mandrake, Capeta, Mr Lima Barbearia, Hique Comunicação Digital e Oficina do Som.

Organizadores do Game

O local da competição foi a quadra coberta de esportes da Escola Lauro Dornelles que junto ao Conselho Municipal do Esporte, através do presidente Felipe Ribeiro, à Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer fizeram acontecer a competição no último domingo (22).

Galera deu show na quadra do Lauro

O Game of Skate teve o skatista Petric Rings como grande vencedor, fazendo a final com o Luriã Figueira. Em terceiro, o atleta Di Maria, com o Guilherme Genro em quarto. O skatista Fabrício Santos levou o best trick na finalera do evento.

O vice-prefeito Jesse Trindade, esteve presente e incentivando os competidores. Na oportunidade, falou sobre o andamento da emenda parlamentar encaminhada pelo deputado Henrique Fontana, para construção da pista de skate. Por iniciativa dos próprios skatistas, foram recolhidos alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a uma entidade assistencial, que será definida pelo grupo.

Arrecadação de alimentos no evento

“Quando um desses garotos que tem o Skate quase como religião, me disse no chat do insta “obrigado por não desistir de nós”, eu percebi, emocionado, que valeu a pena – que vale a pena – todo o corre. Porque essa rapaziada é dona dos seus próprios sonhos. Ter dedicado a eles anos de atenção e estabelecido uma parceria estimulante e verdadeira, compensa cada ataque que enfrento nas redes. Toda a espera pela nossa bendita pista será recompensada.Ah, como será. Um salve aos que somaram e somam.Aos que acreditaram e acreditam.E um salve a toda rapaziada que faz do skate um estilo de vida”, destacou Paulo Berquó um dos idealizadores do evento.

Fotos: reprodução