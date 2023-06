Na semana da arte e cultura os museus estão quase no esquecimento

Na semana da arte e cultura de Alegrete, é notório o esquecimento dos museus .A cidade é riquíssima em história, arte e cultura que retratam os feitos nesses 192 anos de trajetória. É inegável que com o passar dos anos houve uma nítida redução de visitações aos museus alegretenses por conta de escolas, faculdades, projetos sociais e turistas.

O Museu do gaúcho é o mais frequentado atualmente. Sua riqueza em utensílios usados nas décadas passadas é bem visitado por turistas e principalmente por grupos nativistas de cidades ao redor de Alegrete.Já o Museu da Arte e Arqueologia é o oposto, esta fechado há tempos para reforma e nunca mais recebeu visitação.

Outro destaque é o museu Oswaldo Aranha, localizado na praça Getúlio Vargas, que só pode receber visita através de agendamento com antecedência. O Museu do Estádio Farroupilha está em boas condições, porém é pouco divulgado para que as pessoas da cidade e os amantes do futebol possam conhecer os feitos realizados no esporte local.

Numa semana tão importante para a cidade, não ter alguns museus em pleno funcionamento para contar a história de Alegrete, empobrece os feitos realizados pelo nossos antepassados.