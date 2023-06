O frio potencializa a incidência de doenças respiratórias

Share on Email

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, aumenta a incidência de doenças respiratórias, como asma, bronquite e doenças alérgicas. Esse aumento nos casos tem sobrecarregado a Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que estão atendendo acima de sua capacidade diária de 180 atendimentos. Durante o mês de maio, houve dias em que foram realizados cerca de 300 atendimentos, resultando em uma média diária de 250 atendimentos.

Diante desse cenário, é de extrema importância que todos estejam atentos aos cuidados necessários para evitar o agravamento de gripes e resfriados, bem como outras doenças respiratórias.

A lavagem das mãos com água e sabão é uma medida básica e eficaz na prevenção da transmissão dessas doenças. Ao lavar as mãos adequadamente, estamos eliminando microrganismos que podem estar presentes em superfícies contaminadas, reduzindo assim o risco de infecção.

Além disso, é fundamental não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos e toalhas, pois eles podem ser veículos de transmissão de agentes patogênicos. Manter os ambientes bem ventilados também é importante, pois isso ajuda a dispersar partículas suspensas no ar, diminuindo a concentração de possíveis agentes infecciosos.

Outra medida simples e eficaz é utilizar lenços descartáveis ao limpar o nariz ou ao tossir. Isso evita que as gotículas respiratórias, que podem conter vírus ou bactérias, se espalhem pelo ambiente e entrem em contato com outras pessoas. Ao utilizar lenços descartáveis, é fundamental descartá-los adequadamente em uma lixeira com tampa.

Além das medidas de prevenção, é importante conscientizar a população sobre onde buscar auxílio adequado em casos de doenças respiratórias. O atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) é destinado a situações de urgência e emergência, visando tratar sintomas agudos. Por outro lado, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são responsáveis pelo atendimento primário e acompanhamento regular dos pacientes.

É fundamental que as pessoas procurem a UBS em casos de sintomas iniciais ou leves de doenças respiratórias. Os profissionais de saúde nas UBSs são capacitados para realizar uma avaliação inicial, prescrever medicamentos adequados e fornecer orientações para o manejo correto da doença. Em situações em que a doença se agrava ou é necessário um atendimento mais especializado, o paciente é encaminhado para a UPA, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

É importante ressaltar que muitos dos casos atendidos na UPA poderiam ser tratados nas UBSs, deixando a UPA exclusivamente para situações de urgência e emergência. Essa conscientização e uso adequado dos serviços de saúde contribuem para uma melhor distribuição dos atendimentos e um funcionamento mais eficiente do sistema como um todo.

Em resumo, medidas simples como lavar as mãos, não compartilhar objetos pessoais, manter os ambientes ventilados e utilizar lenço descartável ao tossir ou limpar o nariz são fundamentais na prevenção de doenças respiratórias. Além disso, é essencial buscar atendimento nas UBSs para casos iniciais ou leves, evitando sobrecarregar as UPAs e garantindo que os casos de urgência e emergência sejam atendidos de forma adequada. Com a colaboração de todos, podemos reduzir a incidência dessas doenças e melhorar a qualidade de vida da população.