Na Semana da Criança, Lauro Dornelles promove oficinas para confecção de brinquedos

Pensando na importância da presença da família no ambiente de aprendizagem, foi realizada uma oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis. Familiares, alunos e professores tiveram uma manhã bastante produtiva trabalhando com uma diversidade de materiais. Tendo como principal objetivo o incentivo à afetividade e à criação de laços em um espaço de convivência que integra alunos e professores, famílias e equipe pedagógica, propiciou-se um clima agradável em que todos interagiram de forma leve, descontraída e alegre.

Conforme o diretor da Escola, Assis Odilon Magalhães, “essa atividade traz um significado muito especial, pois é uma das formas de construir, solidamente, o afeto entre a comunidade e a Escola Est. Dr. Lauro Dornelles. Pais e mães conhecem outros pais e mães, as crianças têm um momento especial com suas famílias junto a outras famílias e os professores se aproximam dos pais e também entre si.” A supervisora Cristiane Viana ressalta que “o afeto é essencial para incentivar a construção do pensamento crítico e da inteligência emocional. Acolher as crianças, para que elas tenham um desenvolvimento saudável em todos os aspectos: cognitivo, biológico e socioafetivo.” Ela frisa que “é necessário que elas se sintam seguras e acolhidas. E, a partir disso, com essa criança plena, incentivá-la a pensar, pois quem pensa conquista o mundo”.

A Direção da Escola enaltece os familiares, por entender que “para educar é fundamental levar em consideração a importância dos afetos nas relações humanas, e a família é o maior vínculo de amor que fortalece as aprendizagens e construções dos pequenos. É na família que surgem os primeiros aprendizados e é dela que recebemos os exemplos para nosso comportamento e atitudes. Ela promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, cultura e valores, transmitem posicionamentos, opiniões e reflexões sobre o mundo e a sociedade em que vive.”