Natal Iluminado: veja quem são os vencedores do concurso em Alegrete

O concurso, voltado para os moradores e proprietários de imóveis regularizados no perímetro urbano da cidade, teve como propósito inspirar a celebração do espírito natalino por meio da decoração das residências participantes.

Ela é uma obstinada por vencer desafios

Os participantes assumiram a responsabilidade desde a concepção até a segurança elétrica e estrutural dos ornamentos, mostrando dedicação em cada etapa do processo. Uma equipe avaliadora, composta por Martha Louzada, Vanessa Machado, Silene da Costa Carvalho, Vanice Franco e Leonardo Cera, utilizou critérios como criatividade, beleza e originalidade para avaliar cada decoração.

Olivia Mendonça explica o que é a visibilidade trans no Janeiro Lilás

O anúncio dos vencedores foi feito da seguinte forma:

1º lugar – Jorge Nei Machado e família – Bairro Cidade Alta



2º lugar – Taisleni dos Santos Sanches e família – Vila Grande



3º lugar – Heleno Carmo Borges Cabral e família – Vila Nova



4º lugar – Nariella da Silveira Wesp e família – Centro



5º lugar – Cátia Fontinel Schein e família – Bairro Ibirapuitã

A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no Salão Azul do Centro Administrativo, no dia 29 de janeiro de 2024, às 10h30min, na presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, e do Prefeito Márcio Amaral. Como incentivo do Poder Executivo Municipal, os três primeiros colocados receberão descontos no IPTU 2024, correspondendo a 100%, 50% e 30% na matrícula do imóvel cadastrado, respectivamente.