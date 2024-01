Futebol feminino ganha visibilidade e brilha no Efipan

Mas dentro do torneio, as gurias tiveram notoriedade. Elas tiveram a oportunidade de jogar uma partida de futebol em meio a fase quente do Efipan.

Uma partida de apresentação em plena 43ª edição, aquela que entra para história com duas assistentes de arbitragens e com um jogo feminino. A ideia era marcar o lançamento do retorno do time feminino do Flamengo. Nesse sentido, foram convidados mulheres e meninas para realizarem um jogo com dois tempos de 15 minutos. Com dois times do Flamengo (A e B).

O jogo foi contra o time feminino do Cruzeiro que compareceu no estádio e solicitou fazer um jogo com o fardamento próprio. Acatado pela coordenação, o jogo foi realizado. Os primeiros 15 minutos pela categoria livre, as gurias rubro-negro venceram por 2 a 0. Na segunda etapa, a base B do Mengo fez 2a0.

A partida foi um marco na história do futebol de campo feminino em Alegrete. Atualmente o município comporta cerca de 50 mulheres em atividade dos 11 aos 45 anos.

“Precisamos de apoio e oportunidade de participar de campeonatos locais e regionais. Bem como o fortalecimento dos projetos de base que tem na cidade: Real Capão e Cruzeiro”, destacou Dileusa Alves. Ela confirma que o projeto Flamengo Feminino terá continuidade. “Agradeço o convite do Toninho e do professor Edinho para organizar a partida durante o Efipan e a concepção do novo time.

O projeto Cruzeiro busca mostrar e desenvolver talentos no futebol, tanto no masculino e feminino. Aniuska Silva dos Santos, que integra o projeto, ressalta que o futebol feminino ganha forças com ações como esta. “Tivemos muitos obstáculos, mas com muita persistência e resiliência vamos avançando”, ponderou a desportista.

Fotos: reprodução