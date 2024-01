Ela é uma obstinada por vencer desafios

Share on Email

Conhecida por sua resiliência e perseverança, Denise é mãe de Davi, de 3 anos, e esposa de Aelenson Dias Aguiar. Sua trajetória inspiradora é marcada por desafios significativos, incluindo a batalha contra a depressão e ansiedade.

Em 2018, ela já havia compartilhado sua história com o PAT, revelando uma impressionante perda de peso, passando de 122kg para 75kg apenas com reeducação alimentar e exercícios. Contudo, a vida tomou rumos inesperados quando, mesmo utilizando anticoncepcional, a alegretense engravidou, descobrindo a gestação somente após três meses. O contexto da pandemia e o confinamento posterior contribuíram para que ela perdesse a noção do ganho de medidas, sem acompanhamento adequado.

Após o nascimento de Davi, a adaptação à nova rotina e os compromissos profissionais fizeram com que Denise se perdesse em meio às responsabilidades. Com a mudança do marido para outra cidade, o serviço de delivery tornou-se rotineiro, resultando em um aumento significativo de peso, chegando a 135kg. Nesse cenário desafiador, depressiva e insatisfeita, encontrou forças para buscar ajuda divina.

Ao falar com Deus e pedir auxílio, Denise testemunhou um momento marcante em que seu filho cantou um louvor , tocando profundamente seu coração. No dia seguinte, decidida a mudar sua realidade, deu o primeiro passo em direção à transformação. Apesar das dificuldades, como a falta de um bom par de tênis e roupas adequadas, a alegretense persistiu. Surpreendentemente, em apenas 15 dias, aliando reeducação alimentar e exercícios, seu corpo já apresentava mudanças substanciais.

Quase incrédula diante da transformação, Denise eliminou 34kg nos últimos cinco meses, notando as melhorias também com a prática da musculação. A divulgação de vídeos, no instagram, sobre sua rotina, desafios, avanços e superações, aliada à mensagem motivacional de uma canção, um post viralizou, alcançando mais de 7,3 milhões de acessos e a marca de 150 mil seguidores.

As pessoas acompanham Denise porque reconhecem a autenticidade de sua jornada. Ela enfrentou dores, chorou, mas aprendeu a importância da reeducação alimentar, da hidratação adequada e da abstenção do álcool. Um diferencial em sua abordagem foi adaptar suas refeições sem restrições drásticas, promovendo duas refeições livres.

Desta forma, Denise, em parceria com a nutricionista Luciele Araujo, desenvolveu um projeto de 21 dias visando proporcionar às mulheres a oportunidade de perceberem que é possível transformar suas vidas. O foco inicial foi trabalhar aspectos mentais relacionados à compulsão alimentar, ansiedade e abuso de álcool. Veja aqui o link do grupo ou whatsApp.

A influenciadora destaca que sua jornada não é movida pela busca por autoestima, mas sim pela prioridade à sua saúde. Sua fé desempenhou um papel crucial nessa transformação, proporcionando-lhe uma paz que hoje se reflete em felicidade e disposição para cumprir sua agenda profissional e brincar com seu filho.

O apoio constante do marido foi fundamental para Denise, que, ao compartilhar vídeos diários revelando suas dificuldades, conquistas e superações, almeja impactar positivamente a vida de outras pessoas. Para ela, se conseguir ajudar uma mulher ou um homem diariamente, já considera seu propósito alcançado.