Nativa FM adiou abertura das festividades de aniversário em razão da enchente

A Rádio que sedimentou sua trajetória na alegria e na leveza de sua programação, chega aos 23 anos com a maturidade de quem já vivenciou as mais variadas e encantadoras experiências no entretenimento. Foram incontáveis iniciativas vanguardistas na área cultural, artística, filantrópica, grande eventos, shows nacionais, pioneira em avanços tecnológicos e em formatos de programação.

Para celebrar todos esses momentos marcantes nessas duas décadas, uma programação muito especial será realizada nos próximos dias. Em razão da situação de emergência em que o Município de Alegrete se encontra, a emissora solidárias às famílias, adiou uma programação especial que seria realizada ontem, dia 2.

Jucelino Medeiros, sócio-diretor e radialista, destaca que a Nativa sempre buscou compreender o seu público, para isso, com regularidade, encomenda pesquisas de mercado, com o objetivo de identificar, entre outras coisas, como a cidade recebe os produtos da rádio, o que a comunidade pensa sobre a atuação da emissora, os pontos fortes e as carências, para poder redirecionar eventuais ajustes . A partir dessas pesquisas, temos “embasamento bastante criterioso para nortear a nossa linha de ação com relação à programação da rádio. A gente tem uma fatia do mercado bastante expressiva, segundo a última pesquisa da UFSM nós temos 48,9% dos rádios ligados na Nativa. Isso arredondando quer dizer o seguinte: que de cada 10 rádios, quase 5 estão ligados na Nativa, é quase a metade dos rádios ligados. Então é uma responsabilidade enorme e, por isso, a gente tá sempre buscando algo novo na programação, algum produto inovador, alguma situação que possa surpreender o nosso ouvinte”, explica.

Essa preferência pela rádio se explica pela sua atuação enquanto emissora, mas também pela preocupação com a comunidade local que se reflete nos inúmeros eventos e ações produzidos pela Nativa.

A Nativa FM, também, é pioneira em inovação na sua forma de atuação e, sempre traz novidades para a comunidade.