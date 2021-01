Nível do Rio Ibirapuitã esteve em elevação nos últimos dias em Alegrete

Compartilhe















Desde a última terça-feira (18), o Rio Ibirapuitã em Alegrete apresentou uma pequena alta no seu leito.

Galhos e troncos de plantas desceram a correnteza em meio a uma água de cor escura. A suba chamou atenção de alguns alegretenses que cruzaram a Ponte Borges de Medeiros. A reportagem do Portal Alegrete Tudo foi às margens do Rio para constatar a suba do nível do Ibirapuitã. Alguns pontos no local denominado Carramanchão, onde tinha areia, é possível ver a marca onde a água atingiu nesta suba em pleno verão.

Segundo o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, Franco Buffon, que monitora o Sistema de Alerta Hidrológico da bacia do rio Uruguai, operado pelo CPRM em Alegrete, a suba do rio não foi repentina.

O profissional destaca que desde o dia 18, o leito do Ibirapuitã apresentou um volume maior que o normal. O fator responsável pelo crescimento foram as fortes chuvas que ocorreram entre o dia 16 e 18, na região entre Quaraí, Santana do Livramento e Rosário do Sul.

Buffon explica que a bacia hidrográfica do Ibirapuitã responde às chuvas da cabeceira de uma forma um pouco mais lenta, e por isso levou um certo tempo até o rio subir em Alegrete.

Sobre a cor da água, o engenheiro hidrólogo apontou vários os fatores. A preparação do solo atualmente exposto nas lavouras, libera mais sedimentos e a chuva arrasta para o rio. Porém, é necessário uma maior avaliação no local, para ser ter um resultado mais confiável.

Na quinta-feira (21), às 7h, o nível já estava em declínio ou que pode ser evidenciado quatro horas depois. O Rio Ibirapuitã amanheceu com 3 metros e 8 centímetros. Já às 11h15min, estava com 2,82m.

Nesta sexta-feira (22), a tendência é normalizar o nível antes do meio-dia. Para a CPRM, o nível do Rio Ibirapuitã tem a cota de atenção quando chegar nos 7,50 metros.

