No Alegrete, Zucco reforça mobilização e defende necessidade de mudança no Rio Grande

O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL) esteve neste sábado (19) no Alegrete, na Fronteira Oeste, onde cumpriu uma série de agendas, onde voltou a defender uma mudança de agenda para o Estado.

Ao lado do candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson (PL), Zucco almoçou em um CTG. À tarde, visitou o comitê central da campanha, próximo à Praça General Osório, onde conversou com a imprensa e foi falou para a militância.

Durante a mobilização, Zucco destacou a necessidade de construir um novo momento para o Estado. “O Rio Grande pode mais, o Rio Grande merece mais. Mais saúde, segurança, educação, mais respeito do governo federal e um futuro melhor para próximaa gerações”, afirmou.

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O candidato também defendeu uma mudança no ritmo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul e citou os estados vizinhos como referência. “Chega de olhar Santa Catarina e Paraná avançarem e o nosso Estado ficar parado no tempo. O RS é o estado que menos cresceu nos últimos 20 anos. Não podemos mais ficar para trás”, disse.

Na noite deste sábado, Zucco participa de um jantar em um CTG. Já no domingo (20), estará presente no desfile dos Festejos Farroupilha de Alegrete, sua cidade natal.

Fotos: Mateus Raugust