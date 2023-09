Santa Casa inaugura novas alas da hemodiálise, usina de oxigênio e salas multidisciplinares

Esse trabalho visa, cada vez mais, melhorar o atendimento aos pacientes do hospital. Na ocasião, também foi ampliada a galeria dos ex-presidentes, quando foram acrescentadas as fotos de Antônio Jorge Souza e Milton Araújo.

Em plena Semana Farroupilha, o aguerrido espírito gaúcho ficou comprovado, no evento de inauguração de novas alas da Santa Casa de Alegrete, no último dia 15 de setembro. Os setores inaugurados são resultado do empenho de todos em busca de recursos para a melhoria nos serviços oferecidos pelo hospital.

As novas alas tiveram um investimento de mais de R$ 2 milhões. Por meio do Programa Avançar na Saúde, fase 3, do Governo do Estado, foram R$ 634 mil e o restante vem de emendas parlamentares dos deputados federais, Marlon Soares e Fernanda Melchiona, da Prefeitura de Alegrete e de doações da comunidade.

A nova Unidade de Hemodiálise possibilita um aumento em 30% dos serviços que já eram realizados pela antiga Empresa Renal Clínica. O novo espaço foi remodelado, com substituição de aparelhos desgastados e adquiridos mais seis aparelhos novos. A unidade passa a se chamar Jarbas Mendonça Aurélio, médico da Santa Casa, que desde seu retorno para Alegrete, em 1964, foi muito dedicado a seus pacientes e tinha também muito apreço pelos colaboradores do hospital. Ele faleceu em agosto de 2018.

Já a Usina de Oxigênio atende toda a demanda diária do hospital e ainda tem uma reserva de 96 horas de uso de oxigênio. A unidade passa a se chamar Usina de Oxigênio Euclides Souza Dorneles, que atuou por anos no hospital, iniciando com atividades de enfermagem e por outros vários setores, até encerrar sua vida profissional na Santa Casa, como chefe do setor de Manutenção, em 2004. Euclides participou do evento, com seus familiares.

O espaço multidisciplinar e de descanso contempla salas para alguns serviços de apoio do hospital e essenciais para a entrega de cuidados em saúde. Também integra o novo espaço, uma sala de 200m², climatizada, com poltronas reclináveis, para que os funcionários do hospital possam descansar em seus intervalos. Essa ala recebe o nome de Sebastião Fialho Guedes. O fisioterapeuta, funcionário da Santa Casa desde 2001, sempre foi dedicado e humano no desempenho de seu trabalho, até ser vítima da Covid-19, vindo a falecer em plena atividade.

A solenidade de inauguração contou com a presença de diretores, funcionários, corpo clínico e autoridades, além de homenageados e familiares. O coquetel servido ao final do evento ficou por conta do setor de nutrição da Santa Casa.