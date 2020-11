No dia do Doador de Sangue, a população deu a resposta que o Hemocentro precisava

Um grande sucesso. Um momento muito importante para o Hemocentro Regional de Alegrete. Esse foi o resultado da campanha realizada no dia de ontem(25).

No dia do Doador de Sangue, a população entendeu o chamado e a relevância do serviço prestado ao Município e Região. Foram 120 cadastros e 110 bolsas de sangue coletadas, apenas 10 inaptas.

Homenagem ao parceiro que partiu no trágico acidente na BR 290

A assistente social e técnica em enfermagem, Deise Parcianelo, que atua no Hemocentro, falou o quanto a ação representa uma grande conquista a todos, pois este é um gesto solidário que além se ser grandioso, salva vidas.

Deise também esclareceu mais uma vez que todos os cuidados necessários são respeitados, de acordo com os protocolos.

Cruzamentos da linha férrea no perímetro urbano de Alegrete ficaram no esquecimento

As fichas são distribuídas e alguns doadores aguardaram do lado de fora. Eles entram aos poucos conforme o andamento da coleta. Assim como, o uso obrigatório da máscara.

Dentro dos protocolos ainda há o cuidado de todas as cadeiras de coletas serem higienizadas com álcool antes do uso de cada doador ocupar. “Estamos trabalhando há vários dias na nossa campanha, fizemos muitos chamamentos e estamos sempre correndo atrás de doadores, não existe muito essa conscientização. Hoje ainda comentamos na sala de coleta, se todas as pessoas que participam dos eventos se tornarem doadores assíduos não faltaria mais sangue” – comentou.

“Não tem uma palavra, um adeus”, familiar de vítima da Covid descreve a dor de uma despedida a distância

Deise segue a narrativa, falando que vivemos em um momento crítico em que a doação de sangue foi esquecida mas, é o momento em que a demanda de transfusões é ainda maior com os episódios por complicações do coronavírus, cirurgias, reposição de sangue e várias outras demandas.

“Existem serviços que podem parar, mas o Hemocentro não pode parar, precisamos da ajuda de todos porque sangue não se compra, se doa, então precisamos uns dos outros. Todos temos medo do novo coronavírus, mas se pensarmos: o Hemocentro não recebe pessoas doentes e sim pessoas saudáveis que podem somar junto conosco e ajudar muitas pessoas. Cada bolsinha de sangue pode ser usada em até 4 pessoas” – descreveu.

A pequena Lelê passou depressa pela vida e voou como um passarinho para o céu

Um outro ponto colocado pela funcionária é que o Hemocentro trabalha com agendamento e, para os casos em que as pessoas esquecem de agendar, tudo é devidamente organizado para que não haja aglomerações.

“Lembrando que a doação de sangue é uma ato voluntário que pode salvar muitas vidas. A coleta dura em média 5 minutinhos e o volume coletado é no máximo 450 ml e a pessoa pode repor o volume no mesmo dia só se hidratar bastante. Todos os doadores são orientados. A responsável pela captação de doadores é a Assistente social Fernanda Soares que está sempre correndo atrás para não baixar nosso estoque” concluiu.

A ação ontem(25), era para ser das 8h às 15h, mas devido à demanda a coleta foi até às 16h30.

O hemocentro funciona de segunda à sexta-feira das 7h às 15h sem fechar ao meio dia exceto nas quartas-feiras devido às coletas em outros municípios.

Flaviane Antolini Favero