No Dia Mundial de Combate à AIDS conheça o SAE, serviço especializado no tratamento e prevenção da doença

Ação do SAE em Alegrete no Dia Mundial de Combate à AIDS: prevenção e conscientização.

Neste dia 1º de dezembro, Alegrete receberá uma ação promovida pelo Serviço de Atenção Especializado em IST/Aids e Hepatites Virais (SAE), para marcar o Dia Mundial de Combate à AIDS. O SAE desempenha um papel fundamental na promoção da saúde sexual e na prevenção de doenças transmissíveis, oferecendo suporte personalizado, testagem confidencial e acesso a tratamentos avançados.

Com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas e técnicos de enfermagem, o SAE atua no complexo de saúde da zona leste, no centro social urbano, das 7:00 às 17:00. Além de proporcionar tratamento para pessoas com HIV e Hepatites Virais, o serviço realiza testagens rápidas para sífilis, hepatites B e C, e HIV. Oferece também Pep (Profilaxia pós exposição) e Prep (Profilaxia Pré Exposição Sexual).

O Dia Mundial de Combate à AIDS é uma oportunidade global para aumentar a conscientização sobre o HIV/AIDS, promover a prevenção, eliminar estigmas e apoiar aqueles afetados pela doença. Nesse contexto, a sensibilização e a educação desempenham um papel central e destacam a importância do diagnóstico precoce, além de práticas sexuais seguras.

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é uma estratégia preventiva oferecida pelo SAE. Este tratamento, administrado após possíveis exposições ao HIV, busca reduzir o risco de infecção. A PEP, que envolve o uso de medicamentos antirretrovirais, é eficaz apenas se iniciada em até 72 horas após a exposição e deve ser prescrita e acompanhada por profissionais de saúde.

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é outra ferramenta essencial no arsenal de prevenção do SAE. Esta estratégia envolve o uso regular de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas com o HIV, mas em maior risco de contrair o vírus. A PrEP, prescrita por profissionais de saúde, requer acompanhamento regular para monitorar a saúde do usuário e é mais eficaz quando combinada com práticas preventivas adicionais, como o uso consistente de preservativos.

A ação do SAE em Alegrete no Dia Mundial de Combate à AIDS destaca a importância contínua da educação, testagem e solidariedade na luta contra a AIDS. A iniciativa visa não apenas tratar, mas também prevenir e reforçar a necessidade de esforços colaborativos para enfrentar esse desafio de saúde pública.