Grau Fest, competição em bikes, é atração neste domingo em Alegrete

Neste domingo, 03 de dezembro, a Eurípedes Brasil Milano, junto ao Parque Ruy Ramos, será palco de um evento inédito. Acontecerá em frente ao Estádio Farroupilha o 1° Alegrete Grau Fest. Trata-se de um campeonato de manobras de bicicletas, quando dezenas de jovens adeptos da modalidade competirão empinando suas bikes.

A organização é do Grupo Rolê de Bike, em parceria com o ativista cultural Paulo Berquó e conta com o suporte da Prefeitura, além de uma série de apoiadores. Ainda está previsto uma Mostra de Bikes, já que o Grau desafia a criatividade dos adeptos, que adaptam suas bicicletas das formas mais incríveis.

O coordenador do Rolê de Bike, Nylo Júnior, conta que a garotada está entusiasmada. “Nosso grupo há anos promove passeios na cidade e ações sociais, mas os garotos sonhavam com uma competição dessas”, disse o idealizador.

O Rolê de Bike tem uma energia contagiante e o Nylo é um lutador incansável por espaço para essa rapaziada, elogia Berquó. Todos estão convidados a pegar suas cadeiras e ir prestigiar o evento, que promete muita adrenalina e diversão.