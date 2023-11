Feira do Livro de Manoel Viana expôs toda sua diversidade cultural

Promovida e organizada pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, a atividade teve o intuito de expor e fomentar as áreas da arte e cultura do Município.

Neste ano, a feira teve como patrono o escritor Elvio Gonçalves, nascido na cidade de Alegrete, e a escritora homenageada foi Betania Borges. Com o tema “A leitura nos leva a outros mundos, outros ventos”, a sétima edição da feira também apresentou o 2º Festival do Moranguinho, IV Concurso Escolar de Poesias Chiquinho Salles, oficinas formativas para professores, mateada cultural, exposição de desenhos, Torneio de Xadrez, encontro com escritores, brinquedos, estandes de livros e momentos culturais como teatro, dança e música.

O saldo do evento foi muito positivo, segundo a coordenação do evento. “No próximo ano, as atrações e atividades estarão ainda melhores, tudo isso pra proporcionar mais vivência e cultura do povo vianense”, salientou o servidor chefe do Desporto. O enceramento da feira ficou a cargo do alegretense, Hemerson Mendonça e banda.