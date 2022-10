No Outubro Rosa, Liga de Combate ao Câncer fala do trabalho na Câmara

No Outubro Rosa, as atenções se voltam à prevenção do câncer de mama com ações nas ESFs do Município e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 6, a Presidente da Liga de Combate ao Câncer, Citânia de Lima Kieffer e a voluntária Maria Pedroso Lucas, ocuparam a bancada do Legislativo para falar do trabalho da Liga neste importante trabalho de prevenção.

A Liga tem 540 pacientes cadastrados com necessidades desde atendimentos fora domicílio, consultas, alimentos e outros auxílios.

Liga participa de sessão da Câmara

O gasto mensal da entidade é de 30 mil por mês, sendo que recebem 15 mil da Prefeitura e o restante vem do trabalho contínuo de promoções que realizam para poder ajudar os pacientes.

Maria Lucas lembrou da importâcia das pessoas cuidarem o que comem, o seu espiritual e físico para ajudar a proteger o corpo de câncer. Ela faz palestra a pedido, mostrando os cuidados com as mamas para ajudar na prevenção ao câncer.

O vereador Itamar Rodriguez disse o quanto realizam um trabalho importante e questionou se o repasse do município poderia ser majorado para ajudar esta importante Instituição.

Citânia Bruscato de Lima Kieffer informou que já solicitaram aumento do repasse do município à Liga, porque realmente os gastos são bem expressivos para comprar cestas básicas, medicação, ajudar na pensão que ficam em Uruguaiana quando vão fazer quimio ou rádio.

O vereador João Monteiro lembrou que as cestas básicas poderiam ser da Promoção Social e não dos recursos da Liga, o que com certeza ajudaria ainda mais os pacientes, atestou.