No sufoco, torcida vibra com vitória do Brasil que garante classificação para as oitavas

Em Alegrete, a torcida foi fiel e acompanhou mais um jogo do Brasil, seja no trabalho, escolas, bares e em casa.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo em que o Brasil esbarrou na forte defesa da Suíça. O meio-campo, principalmente, errava bastante com Paquetá fazendo uma partida abaixo – tanto que saiu no intervalo. Sem Neymar, ninguém apareceu para chamar a responsabilidade no setor.

Na etapa final, o Brasil continuou sem conseguir pressionar a Suíça. No entanto, o sufoco acabou quando Marquinhos abriu com Vinícius Junior na esquerda. O atacante cortou para o meio e tocou para Rodrygo. O camisa 21 passou de primeira para Casemiro que pegou na veia, de trivela, para fazer o gol da vitória.

Após o jogo um tradicional bar do centro da cidade, ostentava um movimento baixo devido ao horário atípico, muitos retornaram ao trabalho. Nas ruas um misto de alegria e até euforia com a classificação antecipada a fase quente da Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira encerra a participação na primeira fase da Copa do Mundo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, no Estádio Lusail.

Fotos: PAT e reprodução (leitores)