Noite de alegria e boa música celebra a vida e sucesso do alegretense Cléber Xavier

Na entrada do local é possível vislumbrar uma paisagem campeira com um trecho do consagrado Canto Alegretense, como um prelúdio de algumas autoridades presentes: Os Fagundes (com Neto, Paulinho e Ernesto), assim como, o ilustre desportista Cléber Xavier, que está de passagem pela cidade depois de uma temporada de mais de seis anos na Seleção Brasileira, além de representantes do Grêmio.

Clebinho, como é carinhosamente chamado, deixou a cidade para estudar Educação Física em Porto Alegre, mas jamais esqueceu os amigos e familiares e, na noite de ontem, o empresário Adão Ramos o homenageou com uma noite memorável, com grande público no Bistrô.

O outono proporcionou aconchego ao ambiente, que contou com centenas de pessoas. Nilson Xavier aqueceu o público com músicas tradicionalistas e da MPB. Em seguida o trio dos Fagundes – composto por Neto, Paulinho e Ernesto -, entoou seus maiores sucessos, com pausas para contar causos sobre figuras ilustes do Município, principalmente, sobre o homenageado. Em um dos momentos, Neto chamou Cléber ao palco para entregar-lhe o lenço branco dos Fagundes, como demonstração de afeição e, uma das frases de agradecimento foi: “eu não vou para o fim, não vou para o caminho do fim, fui para as origens”, completou Clebinho parafraseando Manoel de Barros. Ainda em relação ao lenço presenteado relembrou que o Tite o ensinou a dizer o que precisa ser dito.

Por fim, uma placa, localizada em frente ao bistrô, foi inaugurada, neste momento, diversos amigos e familiares de Cléber proferiram discursos ao mestre do futebol, dando encerramento às honras formais, com espaço para que o público conversasse e tirasse fotos, tanto com Cleber Xavier quanto os Fagundes.

O PAT conversou com o anfitrião da festa, Adão Ramos, que destacou o sucesso de seu empreendimento, inaugurado em 1995, que vem do trabalho e humildade de uma pessoa que veio para Alegrete, com somente oito anos, e conseguiu, apesar de todas as adversidades e da deficiência física, alcançar o êxito. Ele confessa que cresceu sem nunca pisar em outras pessoas para conseguir seus objetivos, pois no fim, o caminho será igual a todos. Conforme o empresário, a festa foi uma conquista daquilo que buscou com muita determinação ao longo da vida, que não foi de um dia para o outro, e que agora é uma alegria poder contar com a ajuda dos filhos. Para quem quiser conhecer mais sobre Adão e seus empreendimentos, pode acessar o site https://www.hotelalegrete.com.br .