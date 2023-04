Jovens adventistas entregam casa nova para família carente da Vila Prado

Voluntários se reuniam aos domingos e alguns dias de semana e durante um mês e meio protagonizaram um verdadeiro mutirão para construir uma casa digna para uma família carente da Prado.

“Ver o resultado desse trabalho é muito gratificante. Tudo isso foi possível por causa do engajamento e empenho de cada um dos membros e amigos da igreja Adventista”, agradece Nuelise Alves, uma das líderes do mutirão.

A casa é simples, mas agora a família não vai mais sofrer nos dias chuvosos e frio. Antes, a mãe e 3 crianças moravam em uma “casa” de um só cômodo e um precário banheiro. A residência nova tem dois quartos, sala/cozinha e banheiro.

A ação foi liderada pelos jovens adventistas e é um exemplo de solidariedade. Eles encontraram uma família morando em local sem as mínimas condições e imediatamente promoveram uma ação do bem. A casa construída para a família composta por mãe e 3 filhos 12, 7 e 2 anos, encerrou da melhor maneira, os jovens conseguiram alguns materiais e arregaçaram as mangas, no final ainda conseguiram roupas e móveis para a nova residência.

Fotos: reprodução