No Dia dos Namorados a Nativa realiza a promoção Só Love Só Love

A rádio Nativa FM de Alegrete, sob a liderança de Jucelino Medeiros, tem se destacado por sua condução ousada e criativa na radiodifusão. Com diversos eventos e promoções marcantes, a emissora mais uma vez traz uma proposta que promete interagir e surpreender os ouvintes.

Nesta segunda-feira, 12, Dia dos Namorados, a programação da Nativa FM será excepcionalmente envolvente e distinta do habitual, com a participação de toda a equipe de locutores da rádio, composta por um número expressivo e talentoso de profissionais. O dia será marcado pelo evento “Só Love, Só Love”, uma programação que iniciará às 8h e será concluída somente à noite, com um especial no restaurante Braseiro (já com os lugares esgotados), com um show de Hemerson Mendonça, que tocará diversos clássicos, incluindo sucessos de Bruno e Marrone. Toda a apresentação será transmitida ao vivo pela página do Portal Alegrete Tudo.

Durante todo o dia na Nativa FM, haverá premiações de hora em hora, proporcionando aos ouvintes a oportunidade de ganhar prêmios incríveis. Um dos destaques é o tour pelos bairros da cidade, que será realizado por meio do telefone, permitindo que todos os participantes concorram a prêmios como um ano de salão de beleza gratuito e um prêmio em dinheiro no valor de 400 reais.

Jucelino Medeiros, conhecido por sua paixão pela radiodifusão e sua postura inovadora, busca constantemente surpreender e envolver os ouvintes da Nativa FM. Com sua visão de vanguarda, ele tem proporcionado experiências únicas e memoráveis ​​para a comunidade de Alegrete.

A proposta do “Só Love, Só Love” mostra-se promissora ao unir música, entretenimento e premiações. A equipe talentosa da Nativa FM está empenhada em oferecer um dia especial aos ouvintes, criando momentos de alegria, descontração e diversão.

Portanto, sintonize a Nativa FM(105.9) com o jargão Tá Feliz, Tá Nativa!, nesta segunda-feira e aproveite uma programação diferente do habitual, repleta de surpresas e emoções.