Novo asteroide é descoberto por cientistas

Cientistas encontram o mais rápido asteroide do nosso Sistema Solar. Chamado de 2021 PH27, ele completa uma volta ao redor do Sol em 113 dias terrestres e é a segunda órbita mais curta ao redor da estrela, ficando atrás apenas do planeta Mercúrio – que demora 88 dias para finalizar a volta. A descoberta foi feita pelo astrônomo Scott Sheppard, do Carnegie Institution for Science, enquanto analisava imagens feitas no crepúsculo do dia 13 de agosto.

Asteroides, em uma definição simples, são “rochas gigantes que circulam no espaço” e que fazem um caminho definido ao redor do Sol. E o tamanho do 2021 PH27 é um dos principais aspectos que intrigam os cientistas: ele mede um quilômetro e, de acordo com o astrônomo responsável pela descoberta, “pouquíssimos asteroides desse porte presentes no sistema solar interno ainda são desconhecidos” – o sistema solar interno que ele se refere abrange os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

O asteroide chega a 20 milhões de quilômetros do Sol nos momentos em que mais se aproxima, e a essa distância o 2021 PH27 pode atingir a temperatura de 482 graus Celsius na sua superfície. Essa temperatura é quente o suficiente para derreter chumbo, por isso Scott Sheppard acredita que na composição do asteroide tenha a presença de algum metal como ferro e é pouco provável que seja composto por algum material volátil. As altas temperaturas podem alterar a sua orbita no futuro, causando a sua própria destruição já que pode colidir com Mercúrio ou Vênus, ou com o próprio Sol.

A origem do 2021 PH27 ainda é um mistério para os astrônomos e, para descobrir, são necessárias novas observações. Porém, no momento ele se encontra fora do campo de visão terrestre, atrás do Sol. Então, eles terão que esperar seu reaparecimento no início de 2022.

Por Martina Santos