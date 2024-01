Novos professores da rede estadual estão tomando posse em Alegrete

Share on Email

A solenidade de posse aconteceu no salão de atos da 10ª Coordenadoria Regional de Ensino, contando com a presença da coordenadora Sara Cardoso e sua equipe responsável pela documentação das posses.

Os professores empossados estão destinados a desempenhar suas funções nos Anos Iniciais e Anos Finais, abrangendo as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química e Língua Estrangeira. Além disso, alguns serão alocados em escolas que oferecem cursos de Ensino Técnico.

Os municípios beneficiados com os novos profissionais são Itaqui, Uruguaiana e Alegrete. A continuidade das posses está programada para esta quarta-feira, 24 de janeiro.

A reportagem buscou informações mais detalhadas junto à 10ª CRE, visando obter dados precisos sobre a quantidade de profissionais e as instituições de ensino contempladas no município de Alegrete. No entanto, a informação é de que devido a sequência neste dia, atualizações e detalhes específicos somente depois da conclusão.