Deputado Sanderson destina 4 milhões de reais para Alegrete

Os recursos serão direcionados para a Santa Casa de Caridade de Alegrete, o bairro Vera Cruz, Vila do Passo Novo, Assentamento Novo Alegrete e a Secretaria de Turismo. Além disso, o Deputado Sanderson atendeu a uma solicitação, destinando 3 milhões de reais para a recuperação asfáltica da BR-290 no trecho entre Alegrete e Uruguaiana.

O Presidente destacou a atenção contínua do Deputado Sanderson com Alegrete e pontuou que nos próximos dias serão encaminhados ofícios às lideranças responsáveis pela busca dos recursos. O objetivo é realizar o acompanhamento junto à Prefeitura Municipal de Alegrete. Alexandre Machado também ressaltou a existência de emendas parlamentares do Deputado Sanderson referentes a 2020 que ainda não foram executadas pelas secretarias municipais. Ele enfatizou a necessidade de evitar a perda de recursos devido à inércia ou descuido por parte dos responsáveis pelas emendas.