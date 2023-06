Amor além da vida transcende o tempo

No dia dos namorados, o Portal Alegrete Tudo traz mais uma emocionante história de amor que superou todas as adversidades. Marta, uma mulher de 48 anos, compartilha sua trajetória ao lado de Rodney, seu falecido marido que, se estivesse vivo, completaria 71 anos.

A história de Marta e Rodney começou de forma inusitada, quando ela tinha apenas 12 anos e ele era professor de classes especiais na escola Lauro Dorneles. Na época, Marta tinha uma implicância com ele, pois durante as aulas de educação física, Rodney levava seus alunos “especiais”, o que impedia Marta e seus colegas de concluir os jogos. No entanto, os anos passaram e uma tragédia pessoal fez Marta interromper seus estudos por um tempo.

Quando retornou à escola para concluir o ensino fundamental e depois o ensino médio, Marta tinha esperanças de que Rodney não estivesse mais lá, mas para sua surpresa, ele continuava sendo professor. Durante o ensino médio, Marta mais uma vez enfrentou várias dificuldades, inclusive parando de estudar em algumas ocasiões, e uma delas era a implicância com o professor. Sua mãe ficava dizia: “quem desdenha, quer comprar”.

No entanto, Marta decidiu finalmente concluir o ensino médio em 1998, e Rodney permanecia na escola. Em um dia frio de abril de 1998, durante o intervalo da aula de biologia, Rodney apareceu com um café para ela e perguntou se teria uma chance. Inicialmente, Marta pensou que fosse uma brincadeira, já que pensava que o professor era casado. No entanto, Rodney revelou que estava sozinho havia mais de um ano e queria alguém que o ajudasse a ser feliz. Um mês depois, em um dia chuvoso, ele ofereceu carona a Marta e, ao deixá-la em casa, perguntou quando ela daria uma resposta. Nesse momento, o coração dela acelerou e disse sim.

O relacionamento entre Marta e Rodney teve altos e baixos, enfrentando tanto a aceitação quanto resistência de outras pessoas. Muitos diziam que não daria certo, mas eles venceram as expectativas. No dia 26 de janeiro de 2001, Marta e Rodney se casaram no civil, com a bênção do Pastor Manoel Teixeira e Edenir Gomes. A cerimônia foi realizada na casa de Marta, apenas para familiares e alguns amigos.

Desde o início, ela pontua que seu amor com Rodney foi abençoado por Deus. Eles superaram barreiras e preconceitos, permanecendo sempre unidos e felizes. O casal teve dois filhos: Giovanna Dias Ruiz Gonçalves, que hoje tem 20 anos e estuda química no IFF, e Isaque Dias Ruiz Gonçalves, um estudante do ensino médio de 16 anos que segue os passos religiosos do pai.

No ano de 2012, Rodney foi diagnosticado com câncer no fígado durante exames de rotina. Marta lutou contra o tempo para encontrar tratamentos e cuidar dele da melhor forma possível. Apesar de todas as dificuldades, o casal retornou a Alegrete para estar próximo dos filhos. Foram muitas idas e vindas à Santa Casa para procedimentos médicos, mas infelizmente, no dia 4 de março de 2013, Rodney faleceu.

Apesar da ausência física de Rodney há 10 anos, Marta e seus filhos mantêm vivo seu legado. Giovanna seguiu a carreira secular, cursando licenciatura em Química, enquanto Isaque segue a vida religiosa, sendo um dedicado professor de adolescentes na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, onde a família continua frequentando.

Uma curiosidade é que, coincidentemente ou seguindo os planos de Deus, a filha de Marta recebeu um pedido de namoro na mesma data em que Marta foi pedida por Rodney. Além disso, ela se casou no mesmo dia que seus pais, em 26 de janeiro, marcando o ciclo que se repete após 20 anos, mas com datas idênticas.

“Aquele amor que ele me prometeu foi vivido na sua forma mais intensa e verdadeira. Sou imensamente grata a Deus pelo marido maravilhoso que Ele me permitiu ter durante um determinado tempo: 2 anos de namoro, 1 ano de noivado e 11 anos de casados. Hoje, já se passaram 10 anos desde que ele não está mais fisicamente presente, mas seu amor continua vivo em meu coração.”

A história de Marta e Rodney é um testemunho de amor, superação e perseverança. Mesmo enfrentando desafios, eles encontraram forças para se manterem unidos e construir uma família. Rodney pode não estar presente fisicamente, mas seu amor e ensinamentos continuam vivos no coração daqueles que o amaram. Marta acrescenta que tudo o que passaram demonstra o amor verdadeiro e de almas que a faz permanecer com as lembranças e o amor pelo marido muito presentes até os dias atuais. “Permaneço vivendo para minha família, ele foi e sempre será o grande amor da minha vida. Continuo sozinha, mesmo após 10 anos e com a certeza de que faria tudo novamente. Nesse Dia dos Namorados ele pode não estar fisicamente aqui, mas se mantém vivo em nossos corações e o nosso amor foi único e de uma intensidade que é indescritível”.