Cresce número de crianças internadas com problemas respiratórios em Alegrete

Com a chegada do frio que caracteriza essa estação do ano, os cuidados se voltam aos idosos e crianças para evitar os resfriados e doenças de Inverno. A pediatra Dra Marilene Campagnollo, chefe da UTI Neonatal da Santa Casa, diz que um dos cuidados básicos que toda a mãe deve ter é fazer as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. – Isso é o essencial a toda criança desde que nasce, porque as vacinas servem para aevitar várias doenças, é o basico que muitos ainda não fazem”, atesta.

As vacinas são de extrema importância à qualidade de vida das crianças, salienta a médica. Ela informa que o Hospital está cheio de pacientes infantis com vários problemas respiratórios, como infuenza A e B e outros viros bem fortes que levaram as crianças para internação. Manter o cartão de vacinas em dia é responsabilidade dos pais ou responsáveis, destaca. Grande parte dos imunizantes é ofertado na rede pública de saúde, cita.

As principais vacinas que toda a criança deve tomar:

Hepatite A: Vacinação em dose única para crianças de 15 a 23 meses.

2-Hepatite B

São três doses: 1º no primeiro dia de vida 12 horas após o nascimento, 2º após o intervalo de um mês e a 3º dose após seis meses da primeira dose.

3- BCG

Vacina que protege o bebê do desenvolvimento grave de tuberculose, sendo aplicada no braço direito no primeiro mês de vida. É comum que apareçam efeitos colaterais ou reações após algumas semanas.

4- DTP

Essa vacina é chamada de “penta”, pois serve ao combate de 5 doenças:

Hepatite B;

Tétano;

Coqueluche;

Infecções da bactéria Haemophilos B;

Difteria.

Deve ser tomada em 3 doses aos 2º, 4º e 6º meses de vida, sendo que tem reforço ao 15º mês e depois, aos 4 anos de idade.

5- VIP e VOP

A vacina VIP e VOP serve para a proteção contra poliomielite e paralisia infantil, também segue as mesmas dosagens iniciais (VIP) e de reforço (VOP) que a DTP.

As três primeiras doses são injetáveis, enquanto as doses de reforço são em gotinhas.

6 Rotavírus

A vacina do rotavírus é tomada em duas doses, sendo no 2º e no 4º mês de vida, combatendo infecções gastrointestinal que acarretam em desidratações severas e até mesmo levam ao óbito. 7 Pmneumocócica

7 – Pneumocócica 10-Valente

Protege contra dez tipos de bactérias do gênero Penumococo, sendo aplicada em duas doses no 2º e 4º mês de vida, com dose de reforço no primeiro ano.

8 – Febre Amarela

A vacina de febre amarela deve ser tomada aos nove meses de idade em dose única. A dose de reforço só é indicada em casos de áreas de risco, em que há muita contaminação pelo vírus.

9- Meningocócica C

A meningocócica é a vacina que protege a criança da meningite C, doença gravíssima que pode acarretar em lesões no cérebro de forma permanente e surdez.

É aplicada em duas doses, no 3º e 5º mês de vida e com reforço no 1º ano.

10- Tríplice Viral

São duas doses de vacina que protege contra caxumba, rubéola e sarampo, sendo administrada aos 12º e 15º mês de vida, com dois reforços aos 4 e 6 anos de idade.

11- Tetra viral

Essa vacina é disponível apenas na rede privada e inclui a varicela (mais conhecida como catapora) à lista de doenças que são combatidas, devendo ser aplicada como reforço da Tríplice Viral.

13 HPV

Essa vacina é indicada para crianças, sendo que para as meninas aos 9 e 14 anos de idade e os meninos, 12 e 13 anos.

O intuito dessa vacina é a proteção do Vírus do Papiloma Humano antes do início da vida sexual, bem como reduzir o desenvolvimento de câncer no colo do útero.

14- Influenza

A vacina da gripe deve ser tomada uma vez ao ano a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade.