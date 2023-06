Número alarmante: 135 casos confirmados de dengue de um total de 398 notificados

O levantamento é realizado pela Vigilância Epidemiológica em parceria com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Dengue, e é organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

Até o momento, foram notificados 398 casos de dengue em Alegrete. Dentre esses, 135 foram confirmados, dos quais três são casos importados e 132 são casos locais. Além disso, 144 casos foram descartados e 119 ainda estão em fase de investigação. Do total de casos confirmados, 61 foram registrados em pessoas do gênero masculino, enquanto 75 foram registrados em pessoas do gênero feminino, representando um percentual de infectabilidade de 33,92%.

Ao analisar a distribuição dos casos por região, a região da Cidade Alta apresenta o maior número de casos, com um total de 39 registros. Em seguida, temos a Vera Cruz, com 15 casos, o bairro Independência, com 14 casos, e o Centro, com 10 casos. O Emílio Zuñeda registrou 7 casos, enquanto o Jardim Planalto e Sepé Tiarajú tiveram 5 casos cada. O bairro Anita Garibaldi contabilizou 4 casos, e no Capão do Angico, São João, Joaquim Milano e Macedo foram registrados 3 casos cada.

Destacam-se também os bairros Canjiqueira, Nossa Senhora Aparecida e Joaquim Milano, que tiveram 2 casos cada. Os demais bairros registraram apenas 1 caso cada, incluindo Saint Pastous, Novo Lar, Pedreiras, Canudos, Liberdade, Assunção, Fênix, Vila Nova, Vila Grande, José de Abreu, Piola, Medianeira, Prado, Honório Lemes, Nilo Gonçalves, Promorar, Santos Dumont e áreas rurais. Para obter mais informações, é possível entrar em contato com a SMS por meio do telefone: 3961-1032.