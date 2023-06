Santa Casa investe na saúde mental dos seus funcionários

Na primeira quinzena do mês de junho, foi realizado na Santa Casa de Alegrete, uma palestra com intuito de trabalhar fatores como; Trabalho em equipe, responsabilidade e equilíbrio emocional. A palestra foi ministrada pela Psicanalista Joceane Alvarenga, que teve como didática abordar a parte emocional e comportamental dos funcionários.

O evento também teve dinâmicas , nas quais era feita interação dos principais pontos das relações trabalhistas com o estado mental dos contribuintes. A psicanalista reforça que, é de suma importância a visão do gestor da Santa Casa André Sena, o qual priorizou detectar as dificuldades de sua equipe e com esse intuito procurou realizar essa palestra, para assim qualificar e equilibrar o estado mental dos colaboradores.

Por fim, a psicanalista reforça que o investimento em saúde emocional é indispensável nos dias atuais, e com essa palestra conseguiu contribuir de alguma forma com o aumento dos laços de amizade e companheirismo dos funcionários da Santa Casa de Alegrete, que é muito importante para o desenvolver da sociedade e bem-estar da população.