“Alguns pacientes são arrogantes e desrespeitosos”, afirma homem que esteve na UPA e Santa Casa

A solidariedade é um valor que muitas vezes se perde na rotina atribulada na vida das pessoas. Porém, em momentos de necessidade, é essencial que todos possam se unir em prol do bem comum, especialmente quando se trata da saúde pública. Recentemente, um alegretense, Pedro Xavier, fez um desabafo em defesa dos profissionais de saúde que atuam na UPA e na Santa Casa, ressaltando a falta de respeito e cooperação por parte de alguns pacientes.

Pedro passou dois dias frequentando a Santa Casa de Caridade devido a uma infecção no ouvido, e pode observar de perto o trabalho árduo e dedicado dos profissionais de saúde que ali atendem. Infelizmente, ele também testemunhou pacientes tentando ditar regras no serviço dos outros, ignorando o fato de que os funcionários estão ali para atender às ordens da “chefia” e prestar o melhor atendimento possível.

É importante lembrar que os profissionais de saúde são seres humanos que sofrem pressão e desafios diariamente, especialmente em tempos de pandemia. Eles precisam lidar com pacientes com condições graves e muitas vezes confrontados com a falta de recursos e equipamentos. Além disso, eles também precisam manter sua própria saúde mental em dia para prestar um serviço de qualidade.

Diante desse cenário, é fundamental que a população seja mais solidária e colaborativa com os profissionais de saúde. Isso pode incluir desde uma palavra de encorajamento até o respeito às regras de atendimento, evitando comportamentos agressivos e arrogantes. Também é importante reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde, agradecendo-os por sua dedicação e esforço.

Em resumo, a solidariedade é um valor fundamental que deve ser cultivado na sociedade, especialmente quando se trata da saúde pública. É preciso entender que os profissionais de saúde estão enfrentando uma grande batalha em nome do bem comum, e que a colaboração e apoio podem fazer uma grande diferença.