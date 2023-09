O esporte faz diferença na vida de crianças e adolescentes; veja o exemplo da Escolinha Cruzeiro

Alegrete, uma cidade que também é conhecida por sua paixão pelo esporte, presencia um exemplo notável com a Escolinha do Cruzeiro, que está comemorando quatro meses de trabalho árduo e dedicação. O que começou como um sonho agora se transformou em uma realidade vibrante, que não apenas promove o esporte, mas também fortalece a comunidade local.

Uma das conquistas mais recentes da Escolinha do Cruzeiro é a abertura das inscrições para o futebol feminino. Em um esforço para promover a inclusão e oferecer oportunidades para jovens talentos femininos, a escolinha agora está acolhendo meninas com idades entre 11 e 16 anos. Essa iniciativa é um passo significativo em direção à igualdade de gênero no esporte e reflete o compromisso da escolinha em proporcionar acesso ao futebol para todos.

Localizada na Zona Leste, a escolinha realiza suas atividades no campo do Palmeiras. As sessões de treinamento acontecem aos sábados, das 9h ao meio-dia, proporcionando aos jovens jogadores uma oportunidade valiosa de aprimorar suas habilidades e desfrutar do esporte em um ambiente amigável e de apoio.

Para se inscrever na escolinha, é necessário entrar em contato previamente com a responsável Aniuska, pelo número (55) 999984061. Ela fornecerá todas as informações necessárias para que o processo de inscrição seja efetuado de forma tranquila e organizada.

Vale ressaltar que a Escolinha do Cruzeiro é um esforço voluntário, e seu sucesso depende do apoio da comunidade alegretense. Aqueles que desejam contribuir para essa causa podem fazer doações de materiais esportivos. Itens como calções, camisetas, meiões e chuteiras ou tênis são essenciais para garantir que as crianças tenham acesso adequado ao equipamento necessário para praticar o esporte com conforto e segurança.

As doações podem ser feitas entrando em contato com o mesmo número de telefone mencionado acima. Toda ajuda é bem-vinda e contribuirá para o crescimento contínuo da Escolinha do Cruzeiro e para o desenvolvimento do esporte de futebol de campo em Alegrete.